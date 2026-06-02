Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı yapımda yaşanacak bu ayrılık, dizinin geleceğiyle ilgili yeni iddiaları da beraberinde getirdi. Kulislerde konuşulanlara göre yeni sezonda hem hikâyede hem de başrol kadrosunda önemli değişiklikler yapılacak.

YENİ İSİM GÜNDEM OLDU

Televizyon kulislerinin konuştuğu en dikkat çekici iddia ise Saraçoğlu'nun yerine gelecek oyuncuyla ilgili oldu. Program yorumcusu Mehmet Üstündağ, diziye Sinem Kobal'ın katılmasının gündemde olduğunu öne sürdü. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok izleyici gelişmeye şaşkınlıkla yaklaştı.

“KARAKTERİMİN HİKÂYESİ TAMAMLANDI”

Diziden ayrılığıyla ilgili konuşan Afra Saraçoğlu ise projeden memnun ayrıldığını belirterek, güzel bir çalışma dönemi geçirdiğini söyledi. Başarılı oyuncu, canlandırdığı karakterin hikâyesinin sona erdiğini ve bu nedenle diziye veda ettiğini ifade ederken, bir süre dinlenmeyi planladığını da dile getirdi.