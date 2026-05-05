AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Güler, “Biz çalışanlarımızı, emeklilerimizi, dar ve sabit gelirlilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Ancak gündemimizde böyle bir çalışma yok” dedi.

Ankara’da yaptığı açıklamada Güler, enflasyon ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara da değinerek, dar gelirli kesimleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ancak şu aşamada asgari ücretle ilgili herhangi bir ara zam çalışmasının gündemlerinde bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.