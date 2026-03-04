“Susurluk’un başrolü” denilen Abdullah Çatlı’nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

Yapımcılığını Safe Media’nın üstlendiği filmi Deniz Enyüksek yönetti. 20 Mart 2026’da vizyona girecek filmde, eski futbolcu Vedat İnceefe başrolde yer alacak.

Film vizyona girmeden tartışma yarattı.

Abdullah Çatlı’nın hayatının bir kesiminin anlatılmayıp tamamının anlatılması gerektiğini savunanlar oldu.

Çatlı’nın kahraman gibi sunulmasını itirazlar da vardı, yıllardır bu filmi beklediğini söyleyenler de…

Öncelikle, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’den başlayalım.

Faruk Bildirici dün bir yazı kaleme alarak Çatlı filmini benzer cümlelerle tanıtmaya çalışan iktidara yakın gazetecileri eleştirdi.

“Çatlı filmi geliyor, herkes merakla bekliyor” diye özetlenebilecek bu mesajlar “tek elden çıkmış gibi” diye tepki gördü.

Vizyona girmeden tartışılmaya başlanan filmde, konuşulmayan iki detay var.

CEM GELİNOĞLU’NDAN ŞARKI

Çatlı filmi vizyona girmeden 26 Şubat’ta filmin “Zindan” adlı şarkısı Youtube’da yayınlandı. Bir hafta bile olmadan şarkı 2 milyon 600 bini geçmişti. Resul Dindar’ın harika yorumunu dinlerken dikkat çeken detay ise şarkının sözünün ve müziğinin ünlü oyuncu ve komedyen Cem Gelinoğlu’na ait olması.

Ali Kundilli, Aykut Enişte, Tur Rehberi gibi filmleriyle milyonların sevgisini kazanan Cem Gelinoğlu müzikle yakından ilgileniyor.

Lise yıllarında gitar çalıp şarkılar söylemeye başlayan Cem Gelinoğlu, milliyetçi camianın severek dinlediği Fatih Kısaparmak’ın “Kilim” şarkısını lise yıllarında öğretmenlerinin yoğun isteği üzerine söylüyordu. Beste çalışmalarına o yıllarda başlayan Cem Gelinoğlu profesyonel olabilecek seviyede müziğe hakim…

Tartışılan Çatlı filminin şarkısını Cem Gelinoğlu’nun sözleri ve müziğiyle hazırlamış olması çok dikkat çekiciydi.

VİZONTELE’DEN ÇATLI’YA…

Bir başka dikkat çekici konu ise filmin proje danışmanının Ömer Faruk Sorak olması…

Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu ilk film, 2000 tarihli Vizontele filmiydi.

12 Eylül darbesinin solcuları ve sade yurttaşı nasıl hedef aldığını Hakkari üzerinden anlatan filmden sonra Ömer Faruk Sorak’ın Çatlı filminde yer alması dikkat çekti.