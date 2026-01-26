Süper Lig’de oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve teknik direktör Çağdaş Atan’la yolları ayırması beklenen Konyaspor’da gündeme Abdullah Avcı geldi.

KONYASPOR ABDULLAH AVCI İLE İLGİLENİYOR

Kuzey Ekspres’in haberine göre; yeşil-beyazlı yönetim, henüz Avcı ile resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Ancak tecrübeli teknik adamın yakın çevresiyle iletişime geçen kulüp yetkilileri, ilgilerini net bir şekilde iletti.

Konyaspor yönetiminin, Çağdaş Atan konusunda kesin kararını verdikten sonra Avcı ile masaya oturması bekleniyor.

TAKIMIN İSMİNE DEĞİL PROJESİNE BAKIYOR

Ayrıca haberde Avcı'nın yalnızca teknik direktörlük pozisyonuyla değil, aynı zamanda 'kulüp vizyonu' ile ilgilendiği ifade edildi.

Tecrübeli teknik adam, kısa vadeli başarılardan ziyade geçmişte Başakşehir'de olduğu gibi uzun vadeli planlama organize edebileceği bir takımın başına geçmek istiyor.

Konyaspor’un bu kriterlere ne kadar yaklaştığı ve yönetimin bu doğrultuda nasıl bir vizyon sunduğu, sürecin ilerleyişini belirleyecek.