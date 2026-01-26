Karabekir, 23 Temmuz 1882'de İstanbul Kocamustafapaşa'da doğdu. Babasının görevi nedeniyle doğu vilayetlerindeki mahalle mekteplerinde eğitime başlayan Karabekir, daha sonra Fatih Askeri Rüşdiyesi'ni ve Kuleli Askeri İdadisi'ni bitirdi.
Şark Fatihi Kazım Karabekir Paşa vefatının 8. yılında anılıyor: Milli Mücadele'nin kilit ismi…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sunduğu kararlı destekle Milli Mücadele'nin en kritik döneminde belirleyici rol oynayan ve Doğu Anadolu'daki zaferleriyle milletin kalbinde "Şark Fatihi" olarak yer edinen Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında rahmetle anılıyor.
Harbiye Mektebi'nden "piyade teğmeni" rütbesiyle ve sınıf birincisi olarak mezun olan Karabekir, 1905'te Erkân-ı Harbiye'yi tamamlayarak yüzbaşı oldu.
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Rumeli örgütlenmesinde aktif rol alan Karabekir, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Edirne'de 3. Ordu Komutanlığı'na atandı ve 1909'daki 31 Mart Vakası'nın bastırılmasında yer aldı.
1912'de binbaşı rütbesine yükselen Karabekir, Balkan Savaşları'nda Trakya Sınır Komiseri olarak önemli görevler üstlendi; Çanakkale Savaşı başlayınca cepheye gönderildi.
ASKERİ KARİYER VE CEPHE GÖREVLERİ
Kaymakam (yarbay) rütbesiyle I. Dünya Savaşı'na katılan Karabekir, Kerevizdere'de Fransızlara karşı kazandığı başarıyla albaylığa terfi etti.
1916'da Kut'ül-Amare'yi kuşatan 18. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Karabekir, ardından Kafkas Cephesi'nde kolordu komutanı olarak görev yaptı.
Mondros Mütarekesi sonrası 1919'da Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığı'na atanan Karabekir, Erzurum Kongresi için gelen Mustafa Kemal Paşa'ya tam destek verdi ve Kurtuluş Savaşı süresince Doğu Cephesi Komutanlığı'nı yürüttü.
Ermeni ordusunu bozguna uğratan Karabekir, Rus Sovyet Sosyalist Federatif Cumhuriyeti ile Kars Antlaşması müzakerelerini gerçekleştirdi. Daha sonra 1. Ordu Müfettişliği'ne, ardından milletvekilliğine seçilerek TBMM'ye girdi.
SİYASİ HAYAT VE YARGILANMA
Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar ile 27 Kasım 1924'te Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu ve genel başkan oldu.
Parti, Şeyh Sait İsyanı bahanesiyle 3 Haziran 1925'te kapatıldı. Karabekir, 22 Haziran 1926'da İzmir Suikastı'ndan haberdar olup bildirmemekle suçlanarak tutuklandı; İstiklal Mahkemesi'nde idam talebiyle yargılandı fakat heyetin oybirliğiyle beraat etti.
5 Aralık 1927'den 1938'e dek Erenköy'deki (bugün müze olan) köşkünde inzivaya çekilen Karabekir, 31 Aralık 1938'de İstanbul milletvekili, 23 Temmuz 1946'da TBMM Başkanı seçildi.
26 Ocak 1948'de Ankara'da vefat eden Karabekir, önce Hava Şehitleri Mezarlığı'na defnedildi; naaşı 30 Ağustos 1988'de Devlet Mezarlığı'na taşındı.
Anılarını kaleme alan Karabekir'in "Birinci Cihan Harbi", "İstiklal Harbimiz", "İzmir Suikastı", "Çocuklara Öğütler", "Hayatım", "İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909", "Ermeni Dosyası", "İngiltere, İtalya ve Habeş Harbi", "Çocuk, Davamız", "İstiklal Harbimizin Esasları", "Sanayi Projelerimiz", "İktisat Esaslarımız", "İstiklal Harbimizde İttihad Terrakki ve Enver Paşa", "İtalya ve Habeş", "Sarıkamış-Kars ve Ötesi" ile "Erzincan ve Erzurum'un Kurtuluşu" dahil 17 eseri bulunuyor.
"MUSTAFA KEMAL VE KARABEKİR, AYNI ÜLKÜYE VE DAVAYA İNANMIŞ ŞAHSİYETLERDİ"
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Üçüncü, vefat yıl dönümünde, Mustafa Kemal Paşa'nın istifasından Erzurum Kongresi'ne uzanan süreci; Rauf Bey, Yaver Cevat Abbas'ın notları ve Şevket Süreyya Aydemir'in anlatımlarıyla değerlendirdi.
Mustafa Kemal Paşa'nın 8 Temmuz'da resmi bağlarını kesip istifa ettiğini hatırlatan Üçüncü, o dönemki ruh halini şöyle aktardı:
"Mustafa Kemal Paşa, kendi tabiriyle 'sineyimillete' dönmüştü. Ancak Rauf Bey'in hatıralarında da yer aldığı üzere, Paşa'nın zihninde o an şüphe vardı. Müfettişlik görevi bittikten sonra kitlelerin, diğer kumandanların veya halkın artık kendisini dinleyip dinlemeyeceği noktasında ciddi tereddütler yaşıyordu. İşte bu belirsizlik ikliminde, Kazım Karabekir Paşa bir müfreze bölüğüyle çıkageldi."
Üçüncü, tutuklama emrine rağmen Karabekir'in duruşunu Yaver Cevat Abbas'ın tanıklığıyla anlattı:
"Karabekir Paşa'nın geldiği duyulduğunda, Mustafa Kemal Paşa'nın yüzünde hafif bir sararma ve şüphe oluştuğu ifade edilir. Ancak odaya giren 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, 'Paşam, dün olduğu gibi bugün de ben ve kolordum emrinizdeyim' diyerek tarihi bağlılık bildirisini sunmuştur. Bu jestin hemen ardından Mustafa Kemal'i korumak için askerler görevlendirmiş ve kendisine araç tahsis etmiştir. Bu destekle birlikte Mustafa Kemal Paşa, hiçbir resmi yetkisi olmamasına rağmen hedefine ve ülküsüne doğru büyük bir hızla koşmaya başlamıştır."
Karabekir'in tavrının diğer komutanları da etkilediğini vurgulayan Üçüncü, "Karabekir Paşa bu noktada kilit isimdir. Onun bu duruşu, Cafer Tayyar Paşa, Ali Fuat Paşa ve Refet Bele gibi isimlerin de aynı yolu izlemesini sağlamıştır. Erzurum Kongresi'nde yine Karabekir Paşa'nın telkinleriyle Mustafa Kemal Paşa yeniden başkan seçilmiş ve bu noktadan sonra Milli Mücadele'nin tartışmasız lideri sıfatını almıştır." dedi.
"DOĞU ANADOLU'DA BİNLERCE YETİMİN BABASIYDI"
Üçüncü, Karabekir'in yalnızca askeri kahraman değil, sosyal reformcu olduğunu belirtti.
Askeri zaferlerin yanı sıra insani krize dikkat çeken Üçüncü, "Birinci Cihan Harbi sonrası Doğu Anadolu, Ermeni isyanları ve Rus işgali nedeniyle annesiz babasız kalmış binlerce yetimle dolu bir coğrafyaya dönüşmüştü. Kazım Karabekir, Bayburt ve çevresinde şahit olduğu bu trajik tablo karşısında tüm askeri imkanları seferber etti. Bu çocukları askeri disiplin içinde yetiştirerek 'Gürbüz Çocuklar Ordusu'nu kurdu." dedi.
Üçüncü, eğitim sisteminin bugüne katkısını şöyle özetledi:
"O, çocukları sadece doyurmadı, onlara meslekler ve mesleki eğitimler sağlayarak vatana millete hayırlı bireyler haline getirdi. Açtığı eğitim müesseseleriyle hem Türk Silahlı Kuvvetlerine nitelikli eleman kazandırdı hem de sanayi ve ticaret hayatı için kalifiye bir iş gücü oluşturdu. Karabekir'in resmiyette üç çocuğu olsa da o, Doğu Anadolu'da binlerce yetimin babasıydı. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli noktalarında görev yapan birçok ismin dedeleri, Karabekir'in sadık ve memleket sevdasıyla büyüttüğü o gençlerdir."
Karabekir'in askeri ve sosyal vizyonunun yeterince bilinmediğini, ancak özellikle Doğu Anadolu'da hâlâ canlı tutulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Üçüncü sözlerini tamamladı.