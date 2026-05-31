Donald Trump, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıkladı.

Trump, Barrack’ın Türkiye Büyükelçiliği görevine devam edeceğini ifade ederek, yeni görevlerini ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle yürüteceğini belirtti.

TRUMP'TAN BARRACK'A YENİ GÖREV

Açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik iş birliğinin ilerletildiğini kaydeden Trump, ABD’nin bu ülkelerle ilişkilerinin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Trump, Tom Barrack’ın bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları takdir ettiklerini belirterek, ülkesine hizmet etmeyi sürdürme konusundaki istekliliği nedeniyle teşekkür etti.