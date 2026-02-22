Kaza, Uşak’ta Elmacık köyü yakınlarında meydana geldi. R.A. (35) yönetimindeki 64 ACN 605 plakalı işçi servisi midibüsü, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 16 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fabrikaya gidiyorlardı

Servisin Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesindeki bir fabrikaya götürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.