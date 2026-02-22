Olay, İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Çok Programlı Lise bahçesinde yürütülen istinat duvarı çalışmaları sırasında zeminde çökme yaşandı. Çökme nedeniyle beton mikseri kontrolünü kaybederek ağaçların üzerine devrildi.



Ağaç işçinin üzerine düştü

Mikserin çarpmasıyla devrilen ağaçlardan biri işçilerden Şakir Özcan’ın (22) üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan mikser sürücüsü S.U., ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özcan’ın cenazesi jandarma incelemesinin ardından otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.