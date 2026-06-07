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Otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerinden Ford Motor Company, güvenlik riski taşıyan bir arıza nedeniyle yüz binlerce aracını geri çağıracağını duyurdu. Karardan yaklaşık 420 bin araç etkilenecek.

ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenlik İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre, bazı araçlardaki emniyet kemeri gergi mekanizmasında tespit edilen sorun, kemerin normal şekilde geri sarılmasını veya uzatılmasını engelleyebiliyor.

İKİ SUV MODELİ KAPSIYOR

Geri çağırma programı kapsamında 2018-2022 model yılları arasında üretilen Expedition ve Lincoln Navigator araçlarının bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, sürücü veya ön yolcu koltuğundaki emniyet kemeri sisteminde meydana gelebilecek kilitlenmenin, olası bir kaza sırasında yolcuların yeterince korunamamasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

TEKNİK MÜDAHALE YAPILACAK

Şirketin, söz konusu araç sahipleriyle iletişime geçerek gerekli teknik kontrolleri ve onarımları gerçekleştireceği belirtildi. Uzmanlar, geri çağırma kapsamındaki araçları kullanan sürücülerin güvenlik açısından gerekli kontrolleri geciktirmemesi gerektiğini ifade etti.