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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan ABD'de futbolcular, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mağlubiyete rağmen grubu lider tamamlayarak son 32 turuna yükselen ABD'de Brenden Aaronson ve Weston McKennie, Türkiye'nin hücumdaki verimliliğine dikkat çekti.

'TÜRKLER'E HAKKINI VERMEK LAZIM'

Brenden Aaronson, alınan yenilgi nedeniyle endişeli olmadığını belirterek, "Takım çok iyi durumda. Türkiye gol attığı pozisyonlarda kaliteli futbol sergiledi ve bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

İkinci yarıda iyi bir reaksiyon verdiklerini söyleyen Aaronson, "Sahaya geri döndük ve skoru eşitledik. Ama son dakikada gol attılar. Türkler'e hakkını vermek lazım." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE FIRSATLARINI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ'

Weston McKennie ise bu sonucun kendilerini daha da motive edeceğini söyledi.

İlk iki maçtaki performanslarının tesadüf olmadığını kanıtlamak istediklerini dile getiren McKennie, "Sıradaki rakibimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Kadromuzdaki 26 oyuncunun tamamı görev yapabilecek kapasitede" dedi.

Türkiye'nin etkili oyununa değinen ABD'li futbolcu, "Türkiye fırsatlarını çok iyi değerlendirdi ve son derece etkiliydi. Biz ise daha iyisini yapabilirdik" sözleriyle açıklamasını tamamladı.