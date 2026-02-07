ABD’de dondurma ve donmuş ürün sektörü, tüketici talebindeki görece artışa rağmen artan maliyetler ve ekonomik baskılar nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. 2025’te sektör sınırlı bir büyüme kaydetse de bazı işletmeler için finansal sıkıntılar iflas ve mağaza kapanışlarını beraberinde getirdi. Son örnek, iflas korumasına başvuran Creamy Treats Inc. oldu.

Pazar araştırma ve sektör analizi şirketi IBISWorld verilerine göre dondurma sektörü 2025 yılında %0,9 büyüdü. Ancak rapor, bu büyümeye rağmen sektörün ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Özellikle süt fiyatlarındaki artış kâr marjlarını ciddi biçimde aşındırıyor. Buna ek olarak Kanada menşeli süt ürünlerine uygulanan tarifeler, dondurma üretiminde kritik öneme sahip süt ve tereyağının maliyetini yükselterek perakende fiyatlarını artırıyor.

BORÇ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Bu tabloya son olarak Creamy Treats Inc. eklendi. Şirket, 2 Şubat’ta ABD Kuzey Kaliforniya İflas Mahkemesi’ne iflas koruma başvurusunda bulundu. Başvuruda varlıklarının 500 bin–1 milyon dolar, borçlarının ise 100 bin–500 bin dolar arasında olduğu belirtildi.

Şirket, taze dondurma sandviçleriyle tanınıyor. Dosyada, iş hukuku davası nedeniyle 98 bin dolar alacağı bulunan Halil Budan ile 27 bin dolar alacağı olan Square Financial Services, öne çıkan teminatsız alacaklılar arasında yer aldı.

ŞİRKET İSİMLERİ KARIŞTI

İlk haberlerde, Berkeley merkezli ve Kuzey Kaliforniya’da yedi şubesi bulunan Cream zincirinin de iflas ettiği yönünde yanlış bir ifade yer aldı. Ancak Cream’in kurucularından Jimmy Shamieh, Creamy Treats ile Cream’in tamamen ayrı ve bağımsız şirketler olduğunu vurguladı. Shamieh, Cream’in 16 yıldır faaliyetlerini kesintisiz ve başarılı biçimde sürdürdüğünü, Creamy Treats’in ise markanın bağımsız bir lisanslı işletmecisi olduğunu açıkladı.