Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emeklileri şaşırttı: Maaş hesabı başka çıktı

SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emeklileri şaşırttı: Maaş hesabı başka çıktı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli olduktan sonra asgari ücretle çalışanların ne kadar maaş alması gerektiğinin hesapladı. Erdursun, "Bir kişi emekli olduktan sonra emekli aylığını alırken, asgari ücretle çalışırsa o kişinin aylığı 30 bin 181 lira 16 kuruş olmalı" dedi.

Süleyman Çay
Son Güncelleme:

SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emeklileri şaşırttı: Maaş hesabı başka çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan "emekli olduktan sonra asgari ücretle çalışma" durumunda maaşların nasıl şekilleneceğini kuruşu kuruşuna açıkladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emeklileri şaşırttı: Maaş hesabı başka çıktı

Birçok emeklinin yanlış bildiği konuya açıklık getiren Erdursun, toplam gelirin nasıl hesaplanması gerektiğini YouTube yayınında netleştirdi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emeklileri şaşırttı: Maaş hesabı başka çıktı

Çoğu vatandaşın emekli olduktan sonra asgari ücretle çalışmaya başlaması durumunda sadece asgari ücret tutarında maaş alacağını düşündüğünü belirten Erdursun, durumun aslında farklı olduğunu söyledi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emeklileri şaşırttı: Maaş hesabı başka çıktı

Erdursun, konuyu bir örnekle şu şekilde detaylandırdı:

"Bir kişi emekli olmuş, 20 bin lira emekli aylığı alıyor. Aynı zamanda bir yerde asgari ücretle sigortalı çalışmaya başlıyor. Bu kişinin cebine girecek toplam tutar, sadece asgari ücret değil."

SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emeklileri şaşırttı: Maaş hesabı başka çıktı

Yapılan hesaplamalara göre, emekli aylığı alırken aynı zamanda asgari ücretle çalışan bir vatandaşın toplam geliri, işverenden aldığı maaş ve emekli maaşının birleşimiyle daha yüksek bir seviyeye ulaşıyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emeklileri şaşırttı: Maaş hesabı başka çıktı

Erdursun'un paylaştığı verilerde, “Bir kişi emekli olduktan sonra emekli aylığını alırken, asgari ücretle çalışırsa o kişinin aylığı 30 bin 181 lira 16 kuruş olmalı” ifadelerini kullandı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emeklileri şaşırttı: Maaş hesabı başka çıktı
Kaynak: Ekonomi Servisi
