İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonları kapsamında Clubhouse isimli spor salonuna düzenlenen baskında spor salonunun sahibi ünlü çocuk oyuncu çıktı. Gözaltına alınan ismin Menderes Utku olduğu öğrenildi.

Utku, 1970'li yıllarda sinemaseverlerin karşısına "Afacan" karakteriyle çıkmıştı.

MENDERES UTKU KİMDİR?

Yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'nun torunu olan Menderes Utku, 1972 yılında Afacan Küçük Serseri ile 8. Altın Portakal Film Festivali'nde, 1973 yılında Afacan Harika Çocuk ile 10. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi çocuk oyuncu seçildi.

Aynı zamanda iş insanı olan Menderes Utku, 2020 yılında kahve markası Kronotrop Coffee'yi satın almıştı.