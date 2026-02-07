Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı İsa Karakaş, net rakam verdi: Bayram ikramiyesi için konuşulan 2 formül

SGK uzmanı İsa Karakaş, net rakam verdi: Bayram ikramiyesi için konuşulan 2 formül

SGK uzmanı İsa Karakaş bayram ikramiyeleri için Ankara kulislerinde yüzde 25 ile yüzde 50 zam formülünün konuşulduğunu paylaştı. Karakaş, “Özetle 5 bin TL ile 6 bin TL arasında bir rakam olacağını söyleyebiliriz” dedi.

30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında milyonlarca emekliye yapılan zam sonrası en düşük emekli aylığı yapılan düzenleme ile 20 bin TL’ye getirilmişti.

Ancak emekli aylıkları ile açlık sınırı arasındaki makas ise gittikçe açılıyor. Maaş zammından umduğunu bulamayan emekli gözünü bayram ikramiyesine gelecek olan zamma şimdide çevirdi.

Ramazan ayına az bir süre kala emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar zamlanacağını ise yanıt arayan sorular arasında.

2025 yılında 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 2026 için 5 bin TL olacağı kulislerde konuşuluyor. Ancak uzman isimler Ankara kulislerindeki bilgileri de paylaşmaya devam ediyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş bayram ikramiyeleri için Ankara kulislerinde yüzde 25 ile yüzde 50 zam formülünün konuşulduğunu açıkladı.

Karakaş, Mehmet Şimşek ekibinin yüzde 25’lik bir artışla 5 bin TL artışı istediğini belirtirken, diğer senaryoyu da paylaştı.

Karakaş, ancak konuşulan diğer senaryonun ise 6 bin TL olabileceğini belirtirken, “Özetle 5 bin TL ile 6 bin TL arasında bir rakam olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Kaynak: Ekonomi Servisi
