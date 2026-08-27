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ABD merkezli finans devi Bernstein, Bitcoin (BTC) için uzun vadeli ve oldukça iddialı yeni fiyat hedeflerini paylaştı. Kurumun analizine göre lider kripto para birimi, önümüzdeki birkaç yıl içinde mevcut rekorlarını tazeleyerek güçlü bir yükseliş trendine girebilir.

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Bitcoin'in 2027 yılının ortalarına doğru toparlanma sürecini tamamlayarak 150.000 dolar ile yeni bir rekor kırması bekleniyor. Kuruma göre; bu ivme, 2029 yılına gelindiğinde fiyatı 300.000 dolara kadar taşıyabilir.

Dünya genelinde artan kamu borçları ve geleneksel para birimlerindeki (fiat) değer kaybı riski, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırıyor. Bernstein, bu makroekonomik endişelerin, yatırımcıları geleneksel paralara alternatif olarak Bitcoin gibi "sınırlı arza" sahip varlıklara yönelteceğini vurguluyor.

Yükseliş senaryosunun arkasındaki en büyük yapısal güçlerden biri de kurumsal şirketlerin Bitcoin'i giderek daha fazla benimsemesi.

Ayrıca, uzun vadeli yatırımcıların ellerindeki varlıkları satmayıp pozisyonlarını korumaya devam etmeleri (arzın kısıtlı kalması), kurumsal taleple birleştiğinde önümüzdeki yıllarda fiyatı yukarı yönlü destekleyecek ana unsurlar olarak görülüyor.