ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth düzenlediği basın toplantısında İsrail ile birlikte İran’a karşı yürütülen saldırılar hakkında konuştu. Hegseth saldırıların amacının ‘rejim değişikliği’ olmadığını savunsa da liderliğin değiştiğini kabul etti.

Hegseth, "Bu sözde bir rejim değişikliği savaşı değil, ancak rejim kesinlikle değişti ve dünya bunun sayesinde daha iyi bir yer oldu," dedi.

Savaşı ABD’nin başlatmadığını iddia eden Hegseth İran'ın onlarca yıldır "Amerika'ya karşı tek taraflı bir savaş" yürüterek saldırılar düzenlediğini savundu.

Bakan Hegseth İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirterek İran kamuoyuna “şimdi sizin zamanınız" dedi.

“DAHA FAZLA KAYIP VERME BEKLENTİMİZ VAR”

ABD Genel Kurmay Başkanı General Dan Caine ise basın toplantısında yaptığı açıklamada İran’a karşı saldırıların “tek bir gecede yapılacak bir operasyon” olmayacağını belirterek daha fazla ABD’li asker kaybı beklediklerini söyledi.

Caine, "CENTCOM ve müşterek kuvvetlere verilen askeri hedeflere ulaşmak zaman alacak ve bazı durumlarda zorlu ve meşakkatli bir çalışma gerektirecek” dedi.

CENTCOM’un son açıklamasına göre İran’a saldırılarda 4 ABD askeri hayatını kaybetti.