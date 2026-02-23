Avrupa Komisyonu, ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Donald Trump’ın en kapsamlı gümrük tarifelerinin bir bölümünü iptal etmesinin ardından Washington’a çağrıda bulundu. Komisyon, öngörülemez şekilde uygulanan tarifelerin küresel piyasalarda güveni zedelediğini ve tedarik zincirlerinde belirsizliği artırdığını belirtti.

Açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmaların korunması gerektiği vurgulanarak, ABD’den taahhütlerine bağlı kalması ve ticaret politikalarında netlik sağlaması istendi.

TRUMP’TAN YENİ TARİFE SİNYALİ

Trump ise mahkeme kararına sert tepki gösterdi. Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir gün önce duyurduğu yüzde 10’luk küresel tarife hedefini yüzde 15’e çıkarmak istediğini ifade etti.

Bu gelişme, geçen yıl üzerinde uzlaşılan ticaret düzenlemelerinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

ONAY SÜRECİ ASKIYA ALINABİLİR

Komisyon, mevcut durumun Ağustos 2025’te yayımlanan AB-ABD Ortak Bildirisi’nde yer alan “adil, dengeli ve karşılıklı fayda sağlayan” transatlantik ticaret ve yatırım ortamını zedelediğini bildirdi. Anlaşma kapsamında, ABD’ye ihraç edilen Avrupa ürünlerinin yüzde 70’ine yüzde 15 ithalat vergisi uygulanması öngörülüyordu.

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange ise anlaşmanın onay sürecinin askıya alınmasını müzakere ekibine önereceğini açıkladı. Lange, ABD yönetiminin adımlarını “tam bir tarife kaosu” olarak nitelendirerek belirsizliğin arttığını savundu.

Komisyon açıklamasında, “Anlaşma, anlaşmadır” ifadesine yer verilerek, daha önce üzerinde uzlaşılan tarife tavanlarının aşılmaması ve AB ürünlerinin rekabetçi koşullardan yararlanmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.