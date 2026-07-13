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Kaynak: AA

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın AB üyesi ülkeler ile uluslararası ortaklarını hedef aldığı öne sürülen "kötü niyetli siber ekosistemine" ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamaya göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) 16. Merkez birimi, farklı siber tehdit gruplarını koordine ediyor. Bu yapının uzun yıllardır Avrupa ülkelerine yönelik siber casusluk faaliyetleri yürüttüğü ve kritik altyapıları hedef alan sabotaj girişimlerinde bulunduğu ifade edildi.

AB, Rusya'nın siber alandaki faaliyetlerini sert şekilde kınarken, FSB'nin hem Avrupa ülkelerini hem de Ukrayna'yı etkileyen çok sayıda siber operasyonun arkasında bulunduğunu belirtti.

Konsey açıklamasında Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Avusturya, Slovakya, Romanya ve Finlandiya'nın da hedef alınan ülkeler arasında olduğu vurgulandı. Söz konusu faaliyetlerin hükümet sistemlerine izinsiz erişim sağlama girişimleri ile kritik altyapıya yönelik sabotaj operasyonlarını içerdiği kaydedildi.

Ayrıca Fransa'da 2010 yılından bu yana stratejik kamu kurumları ile 2025 yılında savunma sanayisini hedef alan siber casusluk faaliyetlerinin tespit edildiği belirtildi. Almanya'da kamu kurumlarının, Polonya'da ise elektrik santralleri başta olmak üzere kritik altyapının sabotaj girişimlerine maruz kaldığı aktarıldı.

Bu gelişmeler üzerine AB, Rus askeri istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen isimlerin yanı sıra siber suçlular, hackerlar ve bazı özel şirketleri kapsayan toplam 9 kişi ile 4 kuruluşa yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Yaptırım listesinde bulunan kişilere seyahat yasağı getirilirken, mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı. Listede yer alan kuruluşlar için de mal varlıklarının dondurulması tedbiri uygulanacak.