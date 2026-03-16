ABD'nin kuzey kesimindeki eyaletlerde şiddetli kar yağışı ve fırtına riski nedeniyle 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen ciddi hava durumu uyarısı yaptı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde orman yangınları sürerken ülkenin kuzeyinde fırtına uyarıları peş peşe geliyor.

ABC News'de yer alan habere göre; Wisconsin, Minnesota, Michigan gibi eyaletlerin olduğu "Great Lakes" bölgesi ve kuzeydeki diğer eyaletlerde kuvvetli fırtına ve şiddetli kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede, 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen şiddetli hava durumu uyarısı yapılmasının yanı sıra South Dakota, North Dakota ve New York'ta kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Ayrıca Maryland eyaleti Valisi Wes Moore yaptığı yazılı açıklamada, acil durumlara hazır olunması talimatı verdiğini vurgulayarak, uyarı yapılan bölge sakinlerine güvenli yerlere sığınmaları çağrısı yaptı.