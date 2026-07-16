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ABD'nin New York kentindeki Manhattan'daki federal mahkeme, 2016'da tutuklanan Reza Zarrab'la ilgili hükmünü açıkladı.

2 yıl cezaevinde kalan Zarrab'ın hapis yattığı süreyi göz önüne alan Yargıç Richard Berman, fazladan hapis cezası vermedi. Davanın savcıları Zarrab'a hüküm verilirken dosya konusunda ABD Adalet Bakanlığı ile iş birliği yapmasının da göz önünde tutulmasını istemişti.

Böylece ABD'de İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla yargılanan Reza Zarrab dosyası kapanmış oldu.

REZA ZARRAB’A RESMİ KİMLİK ÇIKARTILDI

Cumhuriyet’in Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, ABD'de yargılanan Reza Zarrab'a verilen yeni kimlikleri ve yasal durumunu değerlendirdi.

Türkiye'de adının Rıza Zarrab. İran'da adı Reza Zarrab. Amerika'daki takma adının ise Aaron Goldsmith olduğunu belirten Polat, Zarrab’a resmi kimlik çıkartıldığını hatta 'Richard Ferrari' isminin bile olduğunu söyledi.

'YARGILANIRKEN KENDİSİNE KİMLİK VERİLİYOR'

Kimliğin Amerikalılar tarafından verilmesini ilginç bulan Polat, “Hem tutuklu hem de yargılanıyor. Yargılanırken geçici olarak böyle bir kimlik kartı veriliyor. Ekranlarda da bunu göreceğiz zaten.

Amerikan yasalarına göre çıkmış oluyor. Şimdiye kadar Amerika'da bir iş kurmuşluğu yok. Bir oturma izni de yok; yani 'Green Card' dedikleri yeşil kartı da yok. Sadece bir suçlu olarak yargılandı. Dolayısıyla buradan şimdi vatandaşlık verilir mi? Bunlar da çok ilginç sorular. Onu da anlayacağız, göreceğiz” sözlerini sarf etti.