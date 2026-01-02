İsrail’in Gazze’de 2 süren saldırılarında 67 binin üstünde sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, Netanyahu yönetimine saldırılar için tam destek verdikten sonra devreye girerek Gazze için bir plan hazırladı. Plan çerçevesinde İsrail ile Hamas ateşkes ilan etti. Ancak İsrail güçleri ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria’da saldırılara devam etti.

Gazze’nin tamamen yerle bir olması sonrası devreye alınan planın ikinci aşamasına ne zaman geçileceği konusunda belirsizlik sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail kamu yayıncılığı kuruluşu KAN’ın haberine göre ABD ile İsrail, Gazze planının ikinci aşamasına geçme konusunda anlaştı. Ancak İsrail basınında çıkan haberdeki en çarpıcı detay Türkiye konusundaydı. Haberde AB’nin İsrail’e Türkiye konusundaki gizli teklifi de yer aldı.

GİZLİ TÜRKİYE TEKLİFİ

Haberde “ABD’li yetkililer, İsrailli mevkidaşlarıyla çok yakın zamanda kritik bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmenin ana gündem maddesi Türkiye’ydi. Ankara’nın Gazze’de konuşlandırılacak uluslararası güce nasıl dahil olabileceğine dair Tel Aviv’e tekliflerini ilettiler ve Türkiye’nin güce uzaktan da olsa dahil olma olasılığını gündeme getirdiler” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Türk askerine dair İsrail’e sunduğu planın detaylarına da yer verilen haberde “Washington’ın önerisine göre Türkiye, Gazze’ye kara birlikleri göndermeyecek ancak Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelerde denetimden sorumlu olacak üslerde varlığını sürdürebilecek. Gazze’deki uluslararası askeri güce lojistik ve uzaktan destek sağlayabilecek” denildi.

"ÇEMBERİ KAREYE ÇEVİRMENİN PEŞİNDE"

Ayrıca haberde “ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida’da yaptığı görüşmede Türk askeri konusunda kırmızı çizgimiz olduğunu tekrar hatırlattı. Ancak Netanyahu’ya yakın kaynakların aktardığına göre Trump bu sözleri duydu ancak doğrudan yanıt vermedi. Görüşme öncesinde ise basın mensuplarına Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisinin gayet iyi olduğunu söylemiş ve Gazze’de Türk askeri olması fikrini sıcak karşılamıştı. Anlaşılan ABD Başkanı hem Türkiye’yi hem de İsrail’i hoş tutmaya çalışarak ‘çemberi kareye çevirmenin’ bir yolunu arıyor” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim’de Mısır’da süren müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Mısır’da imzalanan anlaşma 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze’nin yeniden imarını denetleyecek ve Türkiye’nin destek vereceği Uluslararası İstikrar Gücü’nün çok yakında kurulacağını duyurmuştu.

Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile düzenlediği basın toplantısında “Gazze’de Türk askeri olacak mı?” sorusuna “Bu konuda kararım net” diyerek kaçamak bir yanıt vermişti.

Son günlerde Tel Aviv’deki üst düzey yetkililer ve İsrailli güvenlik uzmanları, Gazze’nin yeniden imarında Türkiye’nin oynadığı aktif rolden rahatsızlık duyduklarını açıkça dile getirirken, bunun "kırmızı çizgi" olduğunu söylemişlerdi ancak geçtiğimiz günlerde İsrail basınında çıkan haberlerde uygun koşullar sağlandığında buna izin verilebileceği iddia edilmişti.