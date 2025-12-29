ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Mar-a-Lago'da bir araya geldi.

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump "Gazze'de ikinci aşamaya geçmek istiyoruz ancak önce Hamas silahsızlanmalı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Ama Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider" dedi.

Trump, İran'a ilişkin açıklamasında ise "İran, füze programını geliştirmeye devam ederse İran'a yönelik hızlı bir saldırıyı desteklerim. Eğer nükleer programı devam ettirirlerse saldırı hemen olmalı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı "Duyduğuma göre; İran yeniden güçlenmeye çalışıyor. Eğer öyleyse onları vurmamız gerekecek." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna yönelik bir saldırı girişimi olduğuna dair açıklamasını değerlendiren Trump "Putin bana konutunda saldırıya uğradığını söyledi. Bundan dolayı öfkeliyim." ifadelerini kullandı.