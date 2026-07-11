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Kaynak: AA

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, 2-10 Temmuz haftasında ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı 445 seviyesinde sabit kaldı. Önceki veriler ise 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle 2 Temmuz’da açıklanmıştı.

Veriler, kısa vadede üretim tarafında yeni bir artış sinyali vermezken, son bir yıllık dönemde kule sayısının 21 adet arttığı görüldü.

Petrol fiyatları tarafında ise sınırlı bir geri çekilme dikkat çekti. Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 76,30 dolardan kapanırken, cuma günü 76,01 dolara geriledi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise cuma gününü 71,41 dolar seviyesinde tamamladı. WTI, perşembe günü 72,08 dolardan kapanmıştı.

Analistler, sondaj kule sayısındaki yatay seyrin, küresel petrol arzına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edildiğini belirtirken, fiyatlamalarda jeopolitik gelişmelerin etkisinin sürdüğüne dikkat çekiyor.