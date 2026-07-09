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Kaynak: AA / DHA / İHA

TBNG CEO’su Sinan Furat, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde devam eden doğal gaz kuyusu açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Furat, çalışmaların sürdüğü bölgede yaptığı açıklamada, şirketin mevcut üretim kapasitesi ve 2026 hedefleri hakkında bilgi verdi.

HEDEF GÜNLÜK DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ ARTIRMAK

TBNG CEO’su Sinan Furat, şirketin yaklaşık 40 yıldır doğal gaz sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, mevcut üretimin günlük 200 bin metreküp seviyesinde olduğunu söyledi.

Furat, şu ifadeleri kullandı:

“Bu seneki hedeflerimiz; günlük 200 bin metreküp üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek. Şu anda bulunduğumuz lokasyon, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi. Yaklaşık 2 bin metre derinliğe inerek orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz.”

TEKİRDAĞ’DA 4’ÜNCÜ KUYU AÇILIYOR

TBNG’nin 2026 sondaj programı kapsamında Tekirdağ’da açacağı yeni kuyu, şirketin yıl içerisindeki 4’üncü sondaj çalışması olacak.

Yeni kuyuyla birlikte bölgede bulunan doğal gaz rezervlerinin ekonomiye kazandırılması ve Türkiye’nin yerli enerji üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

“500’ÜN ÜZERİNDE KUYU AÇTIK”

Türkiye’de kara doğal gazı üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sinan Furat, TBNG’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarına da dikkat çekti.

Furat, şunları söyledi:

“Şirketimizin bugüne kadar sondajını gerçekleştirdiği 500’ün üzerinde kuyu var. Aktif üretimde şu anda 90’ın üzerinde kuyu her gün doğal gaz üretimi yapıyor.”

Günlük üretim miktarının yaklaşık 80 bin hanenin tüketimine eş değer olduğunu belirten Furat, yerli doğal gaz üretimindeki artışın sektör açısından önemli olduğunu ifade etti.

YERLİ DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’de son yıllarda yerli doğal gaz üretiminde önemli bir artış yaşandığını belirten Furat, özellikle Karadeniz doğal gazının ulaştığı seviyeye dikkat çekti.

Furat “Karadeniz doğal gazı da 2025 EPDK rakamlarından gördüğümüz üzere 2,5 milyar metreküplük rekor bir seviyeye geldi. Karada üretilen doğal gaz 2025’te 600 milyon metreküp olarak gerçekleşti.”

dedi.

TBNG’nin Türkiye’de karada üretilen doğal gazın önemli bir bölümünü karşıladığını belirten Furat, şirket üretiminin toplam kara doğal gaz üretimindeki payının yüzde 15 seviyesinde olduğunu söyledi.