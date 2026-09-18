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Kaynak: AA

ABD'de 3 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri öncesinde erken oy verme dönemi başladı. Virginia'da seçmenler bugün itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Seçim takvimine göre Minnesota ve Güney Dakota'da da oy pusulaları seçmenlerin kullanımına açıldı.

DEMOKRATLAR ANKETLERDE ÖNDE

RealClearPolitics'in (RCP) güncel anket ortalamasında Demokratlar, Temsilciler Meclisi için genel tercih araştırmasında Cumhuriyetçilerin 8,7 puan önünde yer alıyor. Demokratların oranı yüzde 50,3, Cumhuriyetçilerin oranı yüzde 41,6 olarak ölçülüyor.

Senato seçimlerine ilişkin araştırmalarda ise Demokratların bazı sandalye kazanabileceği öngörülüyor.

EKONOMİ SEÇMENİN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ

Marquette Law School'un 2-9 Eylül tarihleri arasında yaptığı ankete göre seçmenlerin yüzde 37'si enflasyon ve hayat pahalılığını, yüzde 16'sı ekonomiyi, yüzde 10'u ise İran savaşını en önemli gündem olarak gösterdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış da ekonomik gündemde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.