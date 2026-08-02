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Kaynak: AA

CNN'de yer alan habere göre; Washington eyaletinin Spokane kentinde hızla yayılan orman yangınları sebebiyle binlerce aile için tahliye emri gerçekleştirildi.

Yetkililer, etkisini sürdüren orman yangınları sebebiyle acil durum ilan ederken Washington Ulusal Muhafızları, yangınları söndürmeye çalışan acil durum ekiplerine destek vermek üzere bölgeye personel gönderdi.

Yangınlar yüzünden 13 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını belirten yetkililer, yaklaşık 5 bin yapının tehdit altında bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, eyalet genelinde en az 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve yılın başından bu yana 425 bin dönümden fazla alanın yandığını açıkladı.

Yerleşim bölgesinde etkili olan yangına ilişkin videolarda alevlerin bazı evleri sardığı, yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı söyledi.