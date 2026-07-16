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Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalinin sorulması üzerine Turner, Türk yetkililerle ABD Kongre üyelerinin 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiğini ifade etti.

'BİZE SÖYLEDİKLERİ ŞEYLER UMUT VERİCİYDİ'

Turner, "(Türk yetkililerin) Bize ne söylediklerini açıklayamam ama bize söyledikleri şeyler umut vericiydi. Toplantıya katılanlar olarak duyduklarımızın umut verici olduğu konusunda hemfikiriz" sözlerini sarf etti.

'TÜRKİYE'NİN PROGRAMA DÖNMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesini "son derece önemli" olarak nitelendiren Turner, "(Türkiye) NATO'nun bir üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi. Çok başarılı bir zirveye ev sahipliği yaptılar. Bu yolda ilerleyeceklerini ve bunun karşılığını alacaklarını umuyorum. Türkiye aynı zamanda F-35 parçalarının üreticisi. Dolayısıyla programa dönmeleri çok çok önemli olacaktır" dedi.