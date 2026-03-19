ABD’de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Mart’ta sona eren haftada 205 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, başvurular bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azaldı. Piyasa öngörüsü ise 215 bin seviyesindeydi.

Önceki haftaya ait veri 213 bin olarak sabit tutulurken, son açıklanan dönemde 4 haftalık ortalama başvuru sayısı 750 azalarak 210 bin 750 seviyesine düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 7 Mart ile biten haftada 10 bin artış göstererek 1 milyon 857 bine yükseldi.