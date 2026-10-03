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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'ın infazı sırasında yaşananlar ülke gündemine taşındı. Pike'a iki doz ilaç verilmesine rağmen kalbinin durmaması üzerine infaz gerçekleştirilemedi.

Yaşananların ardından Tennessee Valisi Bill Lee, eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada'nın ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Lee, kararın Tennessee halkının yararına olacağını belirtti.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vali Lee, çarşamba günü gerçekleştirilen başarısız idam girişiminin tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için bağımsız soruşturma yürütüleceğini açıkladı.

Soruşturma devam ederken Tennessee'de yılın geri kalanı için planlanan infazların da durdurulduğu belirtildi.

İKİ DOZ İLAÇ VERİLDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunan Pike, idam cezasına çarptırılmıştı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen infaz girişiminde Pike'a iki doz ilaç verildi ancak kalbi durmadı. Bunun üzerine cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Pike'ın avukatları, müvekkillerinin hastanede solunum cihazına bağlı ve bilincinin kapalı olduğunu açıkladı.