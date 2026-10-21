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Kaynak: AA

ABD'de mortgage faizleri iki ayı aşkın sürenin ardından ilk kez geriledi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,41'e düşerek iki aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez gerileme gösterdi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Ekim'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini yayımladı.

Verilere göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,3 azaldı.

Bu dönemde, mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almak amacıyla yapılan mortgage başvuruları yüzde 7, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 2 geriledi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage kredileri için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 7,50'den yüzde 7,41'e indi.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage kredilerinin ortalama faiz oranı yüzde 6,87'den yüzde 6,73'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Konut kredisi faiz oranları iki aydan uzun bir süredir ilk kez düşüş gösterdi." ifadesini kullandı.

Ancak Kan, faiz oranlarındaki gerilemenin başvurulardaki hareketliliği artırmaya yetmediğini vurguladı. Hem konut alımına yönelik başvuruların hem de yeniden finansman başvurularının düşüşünü sürdürdüğünü belirtti.

Kan, yüksek faiz oranlarının konut alıcılarını piyasadan uzaklaştırması nedeniyle satın alma başvurularının geçen yıla kıyasla yüzde 18 azaldığını kaydetti.