Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD konut piyasasında borçlanma maliyetlerindeki hızlı tırmanış sürüyor. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından açıklanan 2 Ekim'de sona eren haftalık verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,30'dan yüzde 7,49'a yükseldi. Bu seviye, Kasım 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

KREDİ BAŞVURULARINDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Yükselen faiz oranları potansiyel alıcıların ve konut sahiplerinin piyasadan çekilmesine neden oldu. Geçen hafta toplam mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kredi türlerindeki düşüş oranları şu şekilde gerçekleşti:

konut satın almaya yönelik başvurular: Yüzde 2 geriledi.

Yeniden finansman (refinansman) başvuruları: Yüzde 8 geriledi.

15 YILLIK VADEDE DE FAİZ ARTIŞI SÜRÜYOR

Sadece 30 yıllık kredilerde değil, diğer vadelerde de faiz oranlarındaki yükseliş trendi devam etti. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,56'dan yüzde 6,71'e çıktı.

MBA: "ALICILAR PİYASADAN ÇEKİLİYOR"

Verileri değerlendiren MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, hazine tahvili faizlerinin yükselmesiyle 30 yıllık sabit mortgage faiz oranının son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Borçlanma maliyetlerindeki ani artışın piyasaya etkilerini vurgulayan Kan, şu değerlendirmelerde bulundu:

ALICILAR GERİ ÇEKİLİYOR

Borçlanma maliyetlerindeki ani yükseliş, birçok potansiyel alıcının konut satın alma piyasasından geri çekilmesine yol açtı.

YENİDEN FİNANSMANDA İSTEKSİZLİK

Mevcut faiz oranlarıyla çok az sayıda konut sahibi yeniden finansman yapmaya istekli gösteriyor.

2025'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Faiz oranlarının bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık 1 puan daha yüksek olması sebebiyle yeniden finansman başvuruları geçen hafta 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.