Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Mecliste gerçekleştirilen oylamada, çevrim içi ortamda çocukların korunmasına yönelik düzenleme 117 "hayır" oyuna karşılık 267 "evet" oyuyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinin ortak hazırladığı Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasası, değerlendirilmek ve oylanmak üzere Senato'ya sevk edildi.

Tasarı, çocukların internet ortamındaki güvenliğini artıracak yeni standartlar getirirken, eyalet yönetimlerinin bu alanda daha katı düzenlemeler hayata geçirmesine de imkan tanıyor.

Yasa kapsamında ayrıca, yapay zekâ destekli sohbet botlarının kullanıcıları insan olmadıkları konusunda açık şekilde bilgilendirmesi ve belirli içeriklere erişimde yaş doğrulama sistemlerinin uygulanması zorunlu hale getirilecek.