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Kaynak: AA

ABD'de sekiz eyalet yönetimi, ChatGPT'nin çocukları tehlikeye attığı ve aileleri uygulamanın güvenliği konusunda yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle OpenAI hakkında dava açtı. Hukuki girişim, yapay zekâ araçlarının çocuklar üzerindeki etkileri ve şirketlerin güvenlik sorumlulukları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

NBC News'ün aktardığı bilgilere göre, Iowa Eyalet Başsavcısı Brenna Bird, Kansas, Nebraska ve West Virginia başsavcılarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Iowa'nın yanı sıra Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana'nın OpenAI'a karşı yargı yoluna başvurduğu duyuruldu.

SEKİZ EYALET OPENAI'IN GÜVENLİK UYGULAMALARINI HEDEF ALDI

Basın toplantısında konuşan Iowa Başsavcısı Brenna Bird, OpenAI'ın ChatGPT'yi piyasaya çıkarırken hızlı davranmayı öncelik haline getirdiğini öne sürdü. Bird, şirketin çocukların zarar görebileceğini ve ebeveynlerin yanıltıldığını bildiği halde ürünü hızla kullanıma sunduğunu iddia ederek yasalara uyulmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Çocukların zarar görmesine yol açan ve mevzuatı ihlal eden şirketlere karşı ortak bir mücadele yürütmek istediklerini belirten Bird, ChatGPT'nin intihara yönelik teşviklerde bulunduğunu, kullanıcıların diğer insanlara zarar vermesine yardımcı olduğunu ve riskli tıbbi öneriler sunduğunu ileri sürdü.

Bird'ün gündeme getirdiği bir diğer konu ise yapay zekâ ajanlarının faaliyetleri oldu. Iowa Başsavcısı, OpenAI'ın kontrolden çıktığını belirttiği bu ajanların başka şirketlerin sistemlerine yasa dışı şekilde erişmesini engelleyemediğini savundu.

KOBACH: YAPAY ZEKÂ DENETİMİNDE MEVCUT YAKLAŞIM SONUÇ VERMEYEBİLİR

Kansas Başsavcısı Kris Kobach, federal yönetimlerin yapay zekâ sektörünü denetleme görevini gerektiği gibi yerine getiremediğini öne sürdü. Kobach, yapay zekâya yönelik yasal çerçevelerin oluşturulması ve zaman içinde etkili bir düzenleme ortaya çıkmasının beklenmesinin yeterli bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.

Bu yöntemin uzun zaman alabileceğini ve beklenen sonucu vermeyebileceğini savunan Kobach, sürecin hem yetersiz kalabileceğini hem de etkisiz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Kongre üyelerine ve eyaletlerin yasama organlarına seslenen Kobach, konuyla ilgili incelemelerin devam etmesi ve çözüm yollarının araştırılması gerektiğini belirtti. Kobach, yetkili kurumların harekete geçmesini bekleyerek zaman kaybetmeyeceklerini de vurguladı.

OPENAI: GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

OpenAI Sözcüsü Drew Pusateri ise şirketin güvenlik yaklaşımına ilişkin açıklama yaptı. Pusateri, OpenAI ürünlerinde yaş gruplarına göre tasarlanan koruma mekanizmalarının kullanıldığını ve bu uygulamaların yapay zekâ sektöründe öncü nitelik taşıdığını belirtti. Söz konusu tedbirlerin birçok başka yapay zekâ ürününde yer almadığını ifade etti.

Herhangi bir sistemin bütün riskleri ortadan kaldırmasının mümkün olmadığını kaydeden Pusateri, kullanıcıların korunmasına yönelik uygulamaların iyileştirileceğini bildirdi. Ebeveynlerin kontrol imkânları, kullanım sırasında mola verilmesini hatırlatan bildirimler ve yaşa uygun model güvenlikleri, geliştirilmeye devam edilecek önlemler arasında yer aldı.

Şirketin yalnızca OpenAI'ı kapsayan değil, tüm yapay zekâ sektörüne uygulanabilecek politikaların hazırlanması için eyalet yönetimleriyle birlikte çalışmak istediğini belirten Pusateri, bu konuda iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Pusateri ayrıca yapay zekâ sistemlerinde ortaya çıkan güvenlik açıklarına karşı çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Bu kapsamda araştırma sistemlerinin koruma mekanizmalarının daha güçlü hale getirildiğini, modellerin faaliyetlerinin daha geniş bir çerçevede değerlendirildiğini ve güvenlik sorunlarından etkilenen kuruluşlara bilgilendirme yapıldığını kaydetti.