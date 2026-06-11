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Kaynak: AA

İran ile ABD arasındaki gerilim, karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşındı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve İran resmi haber ajansı IRNA'da yayımlanan yazılı açıklamada, ABD'nin gerçekleştirdiği son askeri operasyonların Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukukun temel ilkelerini açıkça çiğnediği vurgulandı.

Bakanlık, söz konusu saldırıların devletlerin egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine tamamen aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, bu operasyonların ardından 8 Nisan tarihinde ilan edilen mevcut ateşkesin pratikte hiçbir anlamının ve işlevinin kalmadığı ifade edildi.

"SALDIRILARIN KAYNAĞINA KARŞI MEŞRU MÜDAFAA HAKKI KULLANILACAK"

Tahran yönetimi, Washington'ın bu saldırıları düzenlerken bazı bölge ülkelerinin topraklarını kullanmayı sürdürdüğünü ileri sürdü. Ülkeye yönelik güvenlik tehditlerini ortadan kaldırma konusunda kararlı olunduğu aktarılan açıklamada, İran’ın uğradığı saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu ve bu hakkı kullanacağı kaydedildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından İran, uluslararası kurumları da göreve çağırdı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Sekreteri, küresel barış ile güvenliğin korunmasına yönelik yasal sorumluluklarını ivedilikle yerine getirmeye davet edildi.

KARŞILIKLI ASKERİ OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Bölgedeki askeri hareketlilik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasıyla başlamıştı. CENTCOM, gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın doğrudan verdiği talimat doğrultusunda, İran sınırları içerisindeki çok sayıda stratejik hedefe yönelik hava operasyonları başlattıklarını duyurmuştu.

ABD'nin bu hamlesine İran kanadından yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, düzenlenen saldırılara misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de konuşlu bulunan bazı ABD askeri noktalarını ve tesislerini hedef aldıklarını ilan etti.