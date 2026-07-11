Nijeryalı sanayici Aliko Dangote tarafından yaklaşık 20 milyar dolar yatırımla kurulan petrol rafinerisi, uzun süren gecikmelerin ardından şubat ayında tam kapasite üretime geçmesinin meyvelerini topluyor. İran'da yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri küresel enerji arzını daraltırken, bu sorunlu güzergaha bağımlı olmayan tesis büyük bir rekabet avantajı yakaladı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 69 yaşındaki Aliko Dangote'nin serveti yılbaşından bu yana 4,86 milyar dolar artış göstererek 34,8 milyar dolara ulaştı ve iş insanı dünyanın en zengin 65. kişisi konumuna yerleşti.

SAHRA ALTI AFRİKA VE AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Yılın başından itibaren benzin, dizel ve jet yakıtı üretimini yüzde 70'in üzerinde artıran rafineri, özellikle Sahra Altı Afrika ve Avrupa'dan yoğun talep görüyor. S&P Global verilerine göre tesis, nisan ayından bu yana dünyanın bir numaralı jet yakıtı ihracatçısı konumunda bulunuyor. Bu güçlü performansın ardından şirket, bu yıl içerisinde Nijerya Borsası'nda en az 50 milyar dolar değerleme hedefiyle halka arz edilmeyi ve ilerleyen süreçte New York'ta ikincil bir arz gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin büyüme vizyonu kapsamında, 2028'e kadar günlük üretim kapasitesini 1,4 milyon varile çıkarmak için 13 milyar dolar ve Kenya'da yeni bir rafineri-liman projesi için 15 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolarlık devasa bir yatırım hedefleniyor.

Tüm bu büyüme hamlelerine rağmen rafinerinin önündeki en büyük engeli ham petrol tedariki oluşturuyor. Nijerya Devlet Petrol Şirketi'nin yetersiz kalması üzerine şirket; kendi tanker filosunu kurmak, Namibya'da dağıtım merkezi açmak ve Zimbabve, Botsvana, Zambiya gibi denize kıyısı olmayan ülkelere 2.400 kilometreyi aşan bir boru hattı döşemek gibi alternatif çözüm yolları üzerinde çalışıyor. Capital Economics Afrika Ekonomisti David Omojomolo da rafinerinin tam kapasiteye ulaşmasının Orta Doğu'daki çatışma dönemine denk gelmesinin şirket açısından kritik bir stratejik avantaj yarattığını vurguluyor.