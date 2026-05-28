Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD ve İranlı müzakerecilerin, ateşkesi 60 gün uzatmayı ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmayı öngören bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Axios’un iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai onayı bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanması halinde bunun, savaşın başlamasından bu yana en önemli diplomatik gelişmelerden biri olacağı ifade ediliyor.

Tarafların, İran’ın nükleer programı, yaptırımların hafifletilmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin başlıklarda kapsamlı müzakerelere devam edeceği belirtiliyor.

ABD’li yetkililer, metnin büyük ölçüde netleştiğini ancak her iki tarafın da üst düzey siyasi onay sürecini beklediğini aktardı. İran’dan ise anlaşmaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.