BYD’den Avrupa’ya özel ekonomik model: Bin kilometre menzili var

Yeniçağ Gazetesi
28 Mayıs 2026 Perşembe
Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa pazarına özel ilk modeli Dolphin G DM-i'nin detaylarını paylaştı. Gelişmiş şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisiyle 1.000 kilometreyi aşan menzil sunan kompakt hatchback, 23 bin eurodan başlayan hedef fiyatıyla dikkat çekiyor.

Küresel otomotiv pazarındaki payını artırmayı hedefleyen BYD, Avrupa pazarı için özel olarak tasarladığı yeni uygun fiyatlı şarj edilebilir hibrit aracını resmi olarak görücüye çıkardı. B segmentinde yer alan "Dolphin G DM-i" adlı model, yüksek menzili ve ekonomik fiyat iddiasıyla rekabete yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Rakiplerinden Daha Geniş Boyutlar

BYD'nin geleneksel tasarım çizgilerini barındıran kompakt hatchback; 4.16 metre uzunluğu ve 1.82 metre genişliği ile Renault Clio, Skoda Fabia ve Toyota Yaris gibi popüler rakiplerine kıyasla daha geniş bir hacim sunuyor.

Çekik far tasarımı, kavisli pencere hatları ve tavan spoyleri ile modern bir görünüme sahip olan modelin donanım seçenekleri arasında panoramik tavan ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi zengin özellikler yer alıyor.

Super Hybrid Teknolojisi ile 1.000 Km Üzeri Menzil

Dolphin G DM-i modelinin öne çıkan en büyük avantajı, yakıt ekonomisi ve menzil performansı oldu. BYD'nin tescilli "Super Hybrid DM-i" teknolojisini kullanan araç, 1.5 litrelik benzinli motor ile güçlü bir elektrik motorunu bir araya getiriyor.

Günlük şehir içi sürüşlerde tamamen elektrikli moduyla sıfır emisyonlu sürüş sağlayan bu kombinasyon, hibrit sistem devredeyken toplamda 1.000 kilometrenin üzerinde kesintisiz yol kat edebiliyor.

Aracın pazara iki farklı teknik versiyonla sunulması öngörülüyor:

Active Versiyonu: 166 beygir güç, 7.8 kWh batarya kapasitesi ve yaklaşık 40 km saf elektrikli menzil.

Boost Versiyonu: 212 beygir güç, 18 kWh batarya kapasitesi ve yaklaşık 90 km saf elektrikli menzil.

Macaristan'da Üretilecek, Yaz Sonunda Yollara Çıkacak

BYD'nin Avrupa genişleme stratejisinde kritik bir rol üstlenen yeni model, markanın Macaristan'ın Szeged kentinde kurduğu yeni üretim tesisinde imal edilecek.

Avrupa genelinde 23.000 ila 25.000 euro arasında rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Dolphin G DM-i'nin resmi dünya lansmanı haziran ayında gerçekleştirilecek. Önümüzdeki haftalarda siparişe açılacak olan aracın ilk teslimatlarının ise yaz sonu ve sonbahar döneminde yapılması planlanıyor.

