HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE KISITLAMA

Bessent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaptırımlar kapsamında İran bağlantılı iki hava yolu şirketinin iniş noktalarına erişiminin engelleneceğini, yakıt ikmali yapılamayacağını ve bilet satışlarının durdurulacağını duyurdu.

ABD yönetimi ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol mekanizmalarından biri olarak gösterilen Basra Körfezi Boğaz Otoritesi’ni de yaptırım listesine ekledi.

“İRAN EKONOMİSİ ÇÖKÜŞTE” MESAJI

Bessent açıklamasında, İran’ın petrol gelirlerinde ciddi düşüş yaşandığını savunarak, ülke ekonomisinin ağır baskı altında olduğunu öne sürdü. İran’ın petrol ihracat merkezi olarak bilinen Harg Adası’nın faaliyetlerinin büyük ölçüde durduğunu iddia eden Bessent, ekonomik baskının artırılarak sürdürüleceği mesajını verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ DERİNLEŞİYOR

ABD’nin özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz trafiğine yönelik baskısı, enerji piyasalarında yeni gerilim endişelerini de beraberinde getiriyor. Küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği bölgede yaşanacak olası krizlerin enerji fiyatlarını doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

DİPLOMASİ YERİNE BASKI POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

Washington yönetimi yaptırımların ancak “tatmin edici bir anlaşma” sonrası kaldırılabileceğini belirtirken, eleştirmenler ABD’nin İran’a yönelik baskı politikasının bölgedeki tansiyonu daha da yükselttiğini savunuyor. Uzmanlara göre ekonomik yaptırımların sertleşmesi, yalnızca İran ekonomisini değil bölgedeki siyasi ve ticari dengeleri de etkileme potansiyeli taşıyor.