Türkiye'de siyasetin ve kamuoyunun gözü kulağı, erken seçim tartışmaları ve olası cumhurbaşkanlığı senaryoları üzerindeyken, araştırma şirketlerinin verileri de yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Gripoll Araştırma şirketi tarafından paylaşılan kapsamlı anket sonuçları, siyaset kulislerini hareketlendirecek nitelikte veriler ortaya koydu.
Siyasette bütün hesaplar sil baştan: Dev ankette Erdoğan tüm rakiplerinin gerisinde
10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen dev cumhurbaşkanlığı seçim anketinde, muhalefetin olası adayları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki oy oranları mercek altına alındı. Sonuçlara göre Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, ikili senaryolarda Erdoğan’ın önünde yer alıyor.
2 Nisan - 5 Mayıs 2026 tarihleri arasında geniş bir zaman dilimine yayılarak gerçekleştirilen araştırma, seçmenin mevcut eğilimlerini ve olası bir ikinci tur senaryosundaki tercihlerini net bir şekilde yansıtıyor. Gripoll’ün gerçekleştirdiği bu anket, Türkiye genelinde seçmen profilini en doğru şekilde yansıtmak adına toplam 10.000 kişi ile görüşülerek tamamlandı.
Ankette yer alan ikili kombinasyonlar içinde, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en yüksek oy oranına ulaşan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve ikinci tura bu iki isim kalsa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle şekillendi:
Mansur Yavaş: yüzde 55.57
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 44.43
Bu sonuçlara göre Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yüzde 11'i aşan belirgin bir farkla ilk sırada yer alıyor ve muhalefet blokunun en güçlü alternatifi olarak öne çıkıyor.
Anketin bir diğer önemli senaryosu ise Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ı karşı karşıya getirdi. İki lider arasındaki rekabetin baş başa ve oldukça çekişmeli geçtiği görülüyor:
Ekrem İmamoğlu: yüzde 52.02
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 47.98
İmamoğlu’nun yaklaşık yüzde 4’lük bir farkla önde kapattığı bu senaryo, metropollerdeki seçmen dinamiklerinin genel seçim algısına olan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Özgür Özel ile Erdoğan Arasında Kritik Denge
Gripoll’ün anketinde ölçülen üçüncü ve son senaryo ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası yarış oldu. Parti liderlerinin karşı karşıya geldiği bu tabloda da muhalefet liderinin önde olması dikkat çekiyor:
Özgür Özel: yüzde 51.61
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 48.39
Özgür Özel’in yüzde 51.61 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde yer alması, muhalefet tabanındaki konsolidasyonun lider düzeyinde de korunduğuna işaret ediyor. Farkın %3.22 seviyesinde kalması ise bu senaryonun seçim dönemi yaklaştıkça en çok dalgalanabilecek dengelerden biri olduğunu gösteriyor.