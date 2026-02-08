Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay’ın en eski yerleşim bölgelerinden Affan Mahallesi’ni ziyaret ederek depremzede vatandaşlarla görüştü. Bölgedeki rezerv alan ve imar uygulamalarına ilişkin şikâyetleri dinleyen Özdağ, mevcut düzenlemenin ciddi hak kayıplarına yol açtığını savundu.

Rezerv alan uygulamasını düzenleyen yasaya çıktığı ilk günden bu yana karşı olduklarını belirten Özdağ, söz konusu düzenlemenin mülkiyet hakkını zedelediğini ifade etti. “Bu yasa tapu güvencesini deliyor. Vatandaşın mülkiyet hakkına müdahale eden bir zemini beraberinde getiriyor” diyen Özdağ, yasaların kişisel iyi niyete bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

'Uygulamada belirsizlikler yaşanıyor'

Uygulamada belirsizlikler yaşandığını dile getiren Özdağ, bazı bölgelerin riskli alan ilan edilerek vatandaşların farklı bölgelere taşınmaya zorlandığını söyledi. “Vatandaşa ‘buradan gidiyorsun’ deniyor ama nereye gideceği, geride kalan arazinin ne olacağı net değil. Riskli denilen yerlerde bugün inşaat izni verilmeye başlanıyor. Risk müteahhide devredilince ortadan kalkmış olmuyor” ifadelerini kullandı.

Depremde yaşanan büyük kayıpları hatırlatan Özdağ, rezerv alan uygulamalarının yeni bir rant alanına dönüşmemesi gerektiğini belirterek, “Bu depremde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Bu topraklarda büyük bir acı var. Bu acı üzerinden kazanç sağlanamaz” dedi.