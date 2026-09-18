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ABD Hava Kuvvetleri, hava hakimiyetini insansız ve otonom sistemlerle güçlendirmek adına stratejik bir hamleyi hayata geçiriyor. "İşbirlikçi Savaş Uçağı" (Collaborative Combat Aircraft - CCA) programı kapsamında insanlı jetlerle birlikte çalışacak 500 adet otonom savaş platformunun 2032 yılına kadar operasyonel hale getirilmesi hedefleniyor.

Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, programın Increment 1 aşaması çerçevesinde General Atomics ve Anduril tarafından üretilecek ilk otonom platformların imalat bandına girdiğini duyurdu.

"VENGEANCE" VE "FURY" SAHAYA İNİYOR

Seri üretim aşamasına geçen araçlar resmi isimlerine de kavuştu. General Atomics imzalı platform FQ-42A "Vengeance", Anduril tarafından geliştirilen model ise FQ-44A "Fury" kod adıyla envanterdeki yerini alacak. Beşinci ve altıncı nesil insanlı savaş jetlerinin menzil ile operasyonel kapsama alanını genişletecek bu insansız araçlar; taarruz, keşif, istihbarat ve hedefleme görevlerinde aktif rol oynayacak.

Bir adet CCA platformunun birim maliyetinin, F-35 Lightning II'nin üçte birine karşılık gelen yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde tutulması hedefleniyor. Pentagon, projenin Increment 1 alımları doğrultusunda 2027 mali yılı bütçesinden 996,5 milyon dolarlık kaynak talep ediyor.

MQ-9 REAPER'IN YERİNİ ALACAK MMA HEDEFİ

Otonom hava filosunu genişletme planı yalnızca CCA araçlarıyla sınırlı kalmıyor. ABD yönetimi, daha düşük maliyetli Massed Modular Aircraft (MMA) programını da eş zamanlı yürütüyor. Zamanla MQ-9 Reaper filosunun yerini alması öngörülen MMA platformundan 2029'a kadar 100 adet, 2032'ye kadar ise 500 adet tedarik edilmesi planlanıyor.

Diğer taraftan düşman hava savunmasını sayısal üstünlükle doyuma ulaştırmayı hedefleyen "Family of Affordable Mass Munitions" (FAMM) projesinde ilk üretimin 2026 sonbaharında başlaması bekleniyor. 2027 bütçe planlamalarına göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 28 bin adet FAMM mühimmatı alımı yapılarak 2030 yılına kadar devasa bir otonom saldırı kapasitesine ulaşılması amaçlanıyor.