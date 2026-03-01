ABD ordusu, İran’ın saldırılarda ABD askerlerinin öldüğü ve askeri tesislerin ağır hasar aldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran yönetiminin 50 ABD askerinin öldürüldüğünü öne sürdüğü hatırlatılarak, “ABD tarafında herhangi bir kayıp bildirilmemiştir” denildi.

İran Devrim Muhafızları’nın bir ABD donanma gemisinin füze saldırısıyla vurulduğu yönündeki açıklamalarına da değinilen açıklamada, “Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmamıştır. Donanma tamamen faal durumdadır” ifadeleri kullanıldı.

Bazı ABD üslerinde ağır hasar oluştuğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtilirken,

“ABD tesislerindeki hasar minimaldir ve operasyonları etkilememiştir” açıklaması yapıldı.

ABD ordusu, bölgede yürütülen operasyonların planlandığı şekilde sürdüğünü ve askeri faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.