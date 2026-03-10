Kanada'nın Toronto şehrindeki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Toronto polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın belirlenmediği ifade edildi.

Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin sürdüğü fakat henüz bir şüphelinin tespit edilemediği belirtildi.

"Ateşli silah kullanıldığına dair kanıtlar bulundu" ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu konsolosluk binasının önündeki yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

İKİNCİ SALDIRI

Norveç'in Oslo şehrinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de 8 Mart tarihinde patlama meydana gelmişti. Oslo polisi, patlamanın 'ABD Büyükelçiliğini kasıtlı olarak hedef alan bir saldırı olabileceği' değerlendirmesinde bulunmuştu