YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, İran’a yönelik ABD ve İsrail baskısının hava operasyonlarına rağmen sonuç vermesinin kolay olmadığını söyledi.

Hasan Ünal, ABD savaş uçaklarının Irak’ta Barzani ve Talabani bölgelerinde ikmal yaptığını da ileri sürdü. Ünal, “İran 12 gün savaşlarından önce böyle bir saldırıya hazırlanıyordu. ABD ve İsrail’in amacı belli. İran’da yaşayan toplulukları birbirleri ile çatıştırmak. ABD, PKK’yı PJAK’a çevirerek bu örgüte özellikle petrol alanlarında saha açmak istiyor. Amaçları bu yolla doğal kaynakları kontrol etmek. İran ise başından bu yana izlediği strateji ile iki ülkenin amaçlarını boşa çıkartmayı başaran bir görüntü içinde” dedi.

ABD’nin daha önce başka ülkelerde uyguladığı planın İran’da hayata geçirmek istediğini anlatan Pof. Dr. Ünal, şunları ifade etti:

“ABD bir ülkede yaşayan halkları, toplulukları, demokrasi, özgürlük ve insan hakları temelinde yarattığı gerekçelerle birbiriyle çatışır hale getiriyor. İran’da da bunu yapmak istediği başından beri ortada. Ancak İran çok büyük bir ülke. Bu beklentinin hemen gerçekleşmesi, hatta gerçekleşmesi sanıldığı kadar kolay değil. Bu terör örgütü uzantısını örneğin İran’da yaşayan Türklerle çatıştırarak, Beluclara çatıştırarak petrol bölgelerinde terör örgütü uzantısına alan açmak, alan kazandırmak amacında.”

ABD’nin benzer bir stratejiyi Beluclar üzerinde de uygulamaya geçirmek istediğinin ortada olduğuna dikkat çeken Ünal, “Beluclar aynı zamanda Pakistan’da da bulunuyor. Bu bölgeye yönelik de benzer bir tutum sergiliyorlar. Oradaki Persler ile PJAK terör örgütü uzantısını, ülkedeki Türk nüfus ile PJAK’ı, Farsları birbiriyle çatışır hale getirmek amacında. Böylelikle İran’dan istediğini alma peşinde. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte yaşananlara baktığımızda bu amaca ulaşmasının zor olduğunu anlıyoruz” diye konuştu.

İran’ın hava saldırılarında ABD ve İsrail karşısında mühimmatı tüketecek bir strateji izlediğine vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Ünal, “İran iki ülkenin mühimmatının bitmesine yönelik akıllıca bir strateji uyguluyor. Dolayısıyla aylarca operasyon yapabilecek imkan ve kabiliyeti ortadan kaldırıyor İran. Kendisi ise 12 gün savaşlarının ardından hava savunma sistemlerini takviye etti. Operasyon uzadıkça İran kendi sistemlerini güçlendiriyor. Bu şekilde devam edecek bir çatışma ortamı aylarca sürebilir. ABD ve İsrail’in devam edebilmesi de zorlaşır” ifadelerini kullandı.

Operasyonun başladığı günden bu yana ABD savaş uçaklarının İran hava sahasında olmadığını da kaydeden Prof. Dr. Ünal, “Kuveyt de düşen F-15 savaş uçağı ortada. ABD, İran hava sahasına geçemiyor. Irak hava sahasında özellikle de Barzani ve Talabani bölgesinden ikmal yaparak, uçaktan atılan füzelerle İran’da belirledikleri hedefleri vurmaya çalışıyorlar. Operasyon bu şekilde devam ederse mühimmatlarını tüketecekler, işleri daha da zorlaşacak. İran da burada izlediği strateji ile dikkat çekiyor” dedi.