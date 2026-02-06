ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken bugün kritik bir görüşme yapılıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD’nin özel temsilcisi Witkoff Umman’da bir araya geldi. Görüşmede İran’ın nükleer programının ele alınması bekleniyor. Görüşmede tek gündem maddesinin nükleer mesele olmasına rağmen çıkacak sonucun iki ülke arasındaki askeri gerilime etki etmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi görüşme öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İran, geçen yılki olayları unutmadan ve açık gözlerle diplomasi yoluna giriyor. İyi niyetle yaklaşıyoruz ve aynı zamanda haklarımız için kararlılıkla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD tarafı ise vatandaşlarına yaptığı duyuruda İran’ı terk etmeleri konusunda uyarı yaptı. ABD Başkanı Trump ise son açıklamasında “İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İran’daki protestolar sonrası ABD Başkanı Trump askeri müdahale tehdidinde bulunuştu. Bu açıklama iki ülke arasındaki askeri gerilimin artmasına neden oldu. Trump’ın dev bir filonun İran’a hareket ettiğini duyurması sonrası İran Dini Lideri Hamane, olası bir saldırının bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Dışişleri Bakanı Arakçi’ye talimat vererek ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlamasını istedi. Bu durum iki ülke arasındaki diploması kanallarının yeniden çalışmasının önünü açtı. Görüşmenin İstanbul’da yapılması beklenirken İran’ın talebi sonrası Umman’a alındı