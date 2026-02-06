ABD ile İran bugün Umman’da bir araya gelecek. Dünyanın merakla beklediği kritik görüşmede İran’ın nükleer programının ele alınması bekleniyor. İki ülkenin arasındaki askeri gerilimin tırmandığı günlerde gerçekleşecek görüşme tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. Çünkü görüşmeden çıkacak sonucun askeri gerilimin geleceğini etkilemesi bekleniyor.

ABD’DEN "ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

ABD yönetiminden kritik görüşme öncesi flaş bir hamle geldi. Açıklamada ABD vatandaşlarına “İran’ı terk edin” çağrısı geldi.

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından "Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.

Açıklamada, İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yolların kapatıldığı, toplu taşımanın aksadığı ve internet erişiminde engellemelerin devam ettiği ifade edildi.

İran yönetiminin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin de İran'a ve İran'dan başka bölgelere uçuşları sınırladığı veya iptal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İran'ı hemen terk edin. İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan yapın." denildi.

İran'dan ayrılamamaları halinde, ABD vatandaşlarının bulundukları konut içinde veya güvenli bir binada sığınak niteliğinde bir alan belirlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması tavsiye edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması ve güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmesi önerildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkan Donald Trump'ın İran konusunda diplomasiyi ilk seçenek olarak gördüğünü ancak diplomasi dışında da birçok seçeneği olduğunu söylemişti.

ABD, 13 Ocak’ta da ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yapmıştı.

TRUMP: BOMBARDIMAN UÇAKLARIMIZI GÖNDERDİK

Öte yandan ABD Başkanı Trump’tan İran’a yönelik yeni bir açıklama geldi. Trump, “İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik” dedi.

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya ise ABD’ye sert bir uyarıda bulundu. Ekreminiya, olası bir savaşın yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağını belirterek, ABD’nin Orta Doğu’daki üslerinin de hedef olabileceğini söyledi.