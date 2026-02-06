Dünyanın gözü bugün Umman’da olacak. ABD ve İran askeri gerilimin tırmandığı günlerde bir araya gelecek. Görüşmede İran’ın nükleer programının ele alınması bekleniyor. Görüşmede İran’ı Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’yi ise Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Steve Witkoff temsil edecek.

Kritik görüşmeden çıkacak sonucun iki ülke arasındaki askeri gerilimi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. ABD Başkanı Trump, İran’daki protestolar sonrası ‘askeri müdahale’ tehdidinde bulunmuştu. Dev bir filonun İran’a doğru yola çıktığı mesajını veren Trump’a yanıt veren İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, olası bir saldırının bölgesel bir savaşı tetikleyeceği uyarısında bulundu.

İRAN’DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ SON AÇIKLAMA

Görüşmede İran’ı temsil edecek Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den yeni açıklama geldi. Arakçi, görüşmelere iyi niyetle yaklaştıklarını belirterek, “İran, geçen yılki olayları unutmadan ve açık gözlerle diplomasi yoluna giriyor. İyi niyetle yaklaşıyoruz ve aynı zamanda haklarımız için kararlılıkla mücadele ediyoruz” dedi.

Arakçi sözlerine şöyle devam etti:

"Verilen sözler yerine getirilmelidir. Statü eşitliği, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda sadece slogan değil; kaçınılmaz bir gereklilik ve kalıcı bir anlaşmanın temelidir”

ABD’DEN “İRAN’I TERK EDİN” UYARISI

Öte yandan ABD yönetiminden gelen bir açıklama tedirginliği artırdı. ABD vatandaşlarına yönelik yapılan açıklamada “İran’ı terk edin” uyarısı yapıldı. Açıklamada, ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması ve güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmesi önerildi.

ABD Başkanı Trump ise son açıklamasında “İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik” dedi.