Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin grubunda litre başına 2,57 TL’lik zam öngörülüyor.

Küresel enerji piyasalarında özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin yarattığı belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, döviz kuru ve brent petrol fiyatına bağlı olarak iç piyasadaki maliyetler de yükseldi. Bu durumun akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Planlanan artışın pazartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi halinde motorin litre fiyatının birçok şehirde 60 lira seviyesinin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Bazı bölgelerde şimdiden 60 lira bandında

Zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı yaklaşık 57,8 TL seviyesinde bulunurken Ankara’da 59 TL, İzmir’de ise 59,3 TL civarında seyrediyor. Doğu ve güneydoğu illerinde bazı bölgelerde fiyatlar şimdiden 60 lira bandına yaklaşmış durumda.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca ulaşım maliyetlerini değil, nakliye giderleri üzerinden üretim ve tüketim fiyatlarını da etkileyebileceğine dikkat çekiyor.