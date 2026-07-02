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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci İrfan Can Eğribayat için Avrupa'dan resmi teklif geldiği iddia edildi.

CRACOVIA DEVREDE

Fanatik'in haberine göre; Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Cracovia, İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde, Polonya temsilcisinin 28 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifini ilettiği belirtildi.

SEZONU SAMSUNSPOR'DA TAMAMLADI

İrfan Can Eğribayat, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Samsunspor'un yolunu tutmuştu.

Deneyimli kaleci, Karadeniz ekibiyle 2025/26 sezonunda çıktığı 10 resmi karşılaşmada (6'sı Fenerbahçe, 4'ü Samsunspor'da) kalesinde 13 gol görürken, 3 maçta ise kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Cracovia'nın yaptığı teklifin ardından Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübün, teknik heyetin raporu doğrultusunda İrfan Can Eğribayat'ın geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.