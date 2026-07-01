ABD'de yarım asırlık yasak sona eriyor
ABD, yaklaşık 50 yıldır yürürlükte olan kara üzerindeki süpersonik uçuş yasağını kaldırmak için düğmeye bastı. Yeni düzenlemelerin 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
Havacılıkta yeni çağ: Ses hızını aşan uçaklara yeşil ışık
ABD, 1973'ten bu yana uygulanan kara üzerindeki süpersonik uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Gürültü temelli yeni düzenlemeyle ses hızını aşan yeni nesil yolcu uçaklarının önünün açılması hedefleniyor.Kaynak: Diğer
ABD'de yarım asırlık yasak sona eriyor
Yeni sistem gürültü esasına göre işleyecek
Yeni düzenlemeyle uçakların ses hızını aşması değil, oluşturduğu gürültü seviyesi esas alınacak. Belirlenen limitleri karşılayan uçaklar Mach 1'in üzerinde uçabilecek.
Yasağın nedeni sonik patlamalardı
1973 yılında getirilen yasak, ses duvarını aşan uçakların oluşturduğu güçlü sonik patlamaların çevrede rahatsızlık ve maddi hasara yol açması nedeniyle uygulanmaya başlanmıştı.
Concorde yeniden gündemde
1976-2003 yılları arasında hizmet veren Concorde, Atlantik'i yaklaşık 3 saatte geçebiliyordu. Ancak yüksek işletme maliyetleri nedeniyle ticari ömrü sona ermişti.
Yeni nesil süpersonik uçaklar geliştiriliyor
ABD'li şirketler Boom Supersonic ve Spike Aerospace, daha sessiz ve yakıt verimliliği yüksek yeni nesil süpersonik yolcu uçakları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kıtalar arası yolculuklar kısalabilir
Yeni teknolojilerin hayata geçmesi halinde Atlantik aşırı uçuşların dört saatin altına inmesi hedefleniyor. FAA'nın belirleyeceği standartların küresel havacılık sektörüne de yön vermesi bekleniyor.